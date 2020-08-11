В РФ анонсировали достройку "Северного потока-2" в ближайшее время

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

Маас отметил, что Германия сама имеет право определять источники энергии

"Северный поток-2" будет завершен в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Москве, передает Reuters.

"Участники компании "Северный поток-2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, чтобы этот проект был завершен. И, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в ближайшее время", - сказал Лавров.

Его коллега Хайк Маас отметил, что Германия сама имеет право определять источники энергии, не смотря на то, что США опасаются, что газопровод может усилить политическое и экономическое влияние РФ на Европу.

"Санкции между партнерами - безусловно неправильный путь... В конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы получаем энергию. Ни одна страна не имеет права диктовать европейскую энергетическую политику угрозами. Это не увенчается успехом ", - отметил Маас.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация все равно продолжит искать способ завершить строительство "Северного потока-2", несмотря на новые санкции США.

По его словам, новые санкции "безусловно, вызывают обеспокоенность", однако участники проекта все равно будут искать способ завершить строительство газопровода. Кроме этого, пресс-секретарь считает, что они нарушают международное законодательство.