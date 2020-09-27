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В результате обострения в Нагорном Карабахе погибли 19 гражданских, – Генпрокуратура Азербайджана

Азербайджан обвиняет Армению в применении тяжелого вооружения по мирным районам

Нагорный Карабах

Число жертв среди гражданского населения в результате боевых действий между Азербайджаном и Арменией возросло до 19. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана в Фейсбук.

Отмечается, что пострадавших гражданских с различными травмами госпитализировали. Кроме того, в прокуратуре обвинили армянских военных в применении тяжелого вооружения и обстреле ним мирных районов, что является нарушением Женевских конвенций. Ранее в Азербайджане сообщали о ранении 14 мирных жителей.

В Азербайджане заявили, что генпрокуратура страны будет обращаться к международным организациям, в том числе в Совбез ООН, с просьбой ввести санкции против Армении. "Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры для обеспечения привлечения военнослужащих Вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления, к наказанию в соответствии с международным правом", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

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Позже правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

В Минобороны Армении заявляли о 16 погибших людях из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, стало известно об около 100 раненых.

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