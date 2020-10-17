live
Новости » Мир Читати новину українською

В резиденции Папы Римского обнаружили коронавирус

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Больного и контактных лиц временно изолировали

В резиденции Папы Римского - Доме Святой Марты - подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни. 

Как отмечается, болезнь подтвердили у одного человека, которого изолировали. По данным официального представителя Ватикана, инфицированный временно выехал из Дома Святой Марты, где обычно проживает

Кроме этого, был определен круг контактных лиц, которые также ограничили контакты с обществом. 

Новости по теме: Помощник Папы Римского заразился коронавирусом

По предварительной информации, у носителя вируса болезнь протекает бессимптомно.  

К слову, по состоянию на 17 октября в Ватикане коронавирусом болеют примерно десять человек. Однако, на днях по меньшей мере три человека выздоровели. 

Напомним, ранее Папа Франциск сообщал, что вспышка коронавируса COVID-19 в мире является одной из реакций природы на людей, которые игнорируют экологический кризис.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Карантин выходного дня: Политолог заявил, что новые карантинные ограничения могут еще больше ударить по экономике страны Шмыгаль призвал Киев, Сумы и Харьков самостоятельно усилить карантин Как власть, введя жесткий карантин, обрушила экономику и обрекла украинцев на массовое заболевание коронавирусом Германия усиливает карантинные ограничения, чтобы сдержать рост COVID-19, - Меркель
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021. Местные выборы. COVID-19 в Украине | Ток-шоу
Правописание
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Судьба депутатов. Выплаты медикам. Выборы в городах красной зоны | Ток-шоу
Украинский антирекорд: +6 410 больных на COVID-19. Карантинные ограничения в мире | #Новости | 17.10.20
Предвыборный креатив. Выборы в США. Коронавирус в Украине и мире | Детали дня | 16.10.20