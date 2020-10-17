В резиденции Папы Римского обнаружили коронавирус

Папа Римский Франциск Фото из открытых источников

Больного и контактных лиц временно изолировали

В резиденции Папы Римского - Доме Святой Марты - подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как отмечается, болезнь подтвердили у одного человека, которого изолировали. По данным официального представителя Ватикана, инфицированный временно выехал из Дома Святой Марты, где обычно проживает

Кроме этого, был определен круг контактных лиц, которые также ограничили контакты с обществом.

Новости по теме: Помощник Папы Римского заразился коронавирусом

По предварительной информации, у носителя вируса болезнь протекает бессимптомно.

К слову, по состоянию на 17 октября в Ватикане коронавирусом болеют примерно десять человек. Однако, на днях по меньшей мере три человека выздоровели.

Напомним, ранее Папа Франциск сообщал, что вспышка коронавируса COVID-19 в мире является одной из реакций природы на людей, которые игнорируют экологический кризис.