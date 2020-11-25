В пустыне штата Юта ученые нашли таинственный монолит из металла. Відео

Таинственный монолит, который обнаружили в пустыне штата Юта Facebook/Департамент общественной безопасности штата Юта

Управление общественной безопасности Юты не стало разглашать координаты местонахождения монолита

Сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне загадочную металлическую конструкцию в форме монолита высотой в 3,6 метра. Об этом информирует пресс-служба ведомства в Facebook.

Согласно сообщению, металлическую конструкцию обнаружили во время планового полета, который осуществлялся в целях мониторинга популяции диких баранов в регионе.

По словам пилота вертолета, монолит заметил один из биологов, который находился на борту. Чтобы убедиться в находке, группа приземлилась и проверила, что это действительно металлический монолит.

"На землях, находящихся в федеральном управлении, устанавливать художественные конструкции незаконно - вне зависимости от того, с какой вы планеты", - подчеркнули сотрудники ведомства.

Управление не стало разглашать координаты монолита.

"Мы себе вот это вот думали, случайно, не NASA ли здесь что-то затевает, не знаю, спутники запускают здесь, или как?" - удивляется один из членов экипажа.

Он также предположил, что это художественная инсталляция, созданная по мотивам фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года".

Ранее сообщалось, что группа международных исследователей обнаружила в космосе 24 планеты, на которых условия для человеческой жизни могут быть значительно лучше, чем на нашей планете. На этих планетах более влажный и теплый климат по сравнению с Землей.