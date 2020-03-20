В правительстве Чехии выделили отдельное время для закупок пожилым людям

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Люди старше 65 лет, могут посещать продуктовые магазины с 7 до 9 утра

Чешское правительство выделило отдельное время, в течение которого пожилые люди смогут покупать продукты, чтобы помешать распространению коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Радио Свобода".

С 20 марта только люди старше 65 лет, могут посещать продуктовые магазины с 7 до 9 утра (по пражскому времени).

Ранее в правительстве предполагали, что пожилые люди смогут посещать магазины с 10 утра до полудня.

С 19 марта в Чехии запрещено появляться в публичных местах, не закрыв рот и нос маской, шарфом или другой защитной тканью.

В настоящее время известно о 572 подтвержденных больных COVID-19 в Чехии, но без летальных исходов.