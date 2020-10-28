В Праге произошел пожар в старинной церкви из Украины: Здание почти полностью уничтожено. Фото

Пожар в церкви святого Михаила, Прага Novinky

Церковь завезли в Чехию в первой половине XX века

В Праге произошел пожар в деревянной церкви святого Михаила, которая была привезена в Чехию из Украины в начале прошлого века. Об этом сообщает Novinky.

Как отмечается, инцидент произошел в среду, 28 октября, в Садах Конских под Петршином.

"Учитывая количество бригад, объявлен второй уровень тревоги. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви", - отметил представитель пожарной команды. Мартин Кавка.

В результате огнем было уничтожено почти все деревянное здание, что вызвало обвал башни высотой примерно 17 метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас следователи выясняют причины и другие подробности инцидента.

Позже на инцидент отреагировал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и призвал правоохранителей начать расследование.

"Я поражен известием о пожаре в церкви святого Михаила. Он был перевезен в Прагу с территории Украины и, таким образом, является одним из связующих "мостов" между Украиной и Чехией. Мы считаем восстановление этого уникального памятника делом чести для всех нас", - отметил дипломат в Twitter.

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Отметим, церковь святого Михаила была построена во второй половине XVII века в Украине. Позже, в первой половине XX века, ее разобрали и перевезли в Сады Конских в Прагу. Там, в чешской столице, церковь стала частью коллекции этнографического музея. С 2008 года этот храм используется православной церковью.

Напомним, ранее во Франции произошел пожар в католическом кафедральном соборе Петра и Павла, в результате чего была уничтожена значительная часть убранства храма. По предварительной информации, собор поджег волонтер, который там служил.