В последний день президентства Трамп хочет помиловать около 100 человек

Президент США Дональд Трамп Flickr

Сейчас источники говорят о том, что самого Трампа в списке на помилование нет

В последний день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует подписать около 100 помилований. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу.

Согласно сообщению, во вторник, последний полный день президентства, Трамп готовится подписать помилование и смягчение приговора для сотни человек, среди которых преступники, известные рэперы и другие. Сейчас известно, что самого Трампа в этом списке нет.

Два источника говорят о том, что в воскресенье в Белом доме провели заседание, на котором составили окончательный список помилованных.

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Следует заметить, что беспорядки 6 января, которые привели ко второму импичменту Трампа, усложнили его желание помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.

"На данный момент помощники не думают, что он это сделает, но только Трамп знает, что он сделает со своей последней президентской властью, прежде чем он официально уйдет с поста в полдень 20 января", - говорится в сообщении.

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Также чиновник из Белого дома утверждает, что документы для помилования еще не составлены. В списке нет громких имен, в частности Джулиана Ассанжа. Непонятна ситуация с помилованием бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Однако список может еще измениться.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Сенат Соединенных Штатов Америки начнет рассматривать процедуру импичмента президента Дональда Трампа через час после инаугурации Джо Байдена, хотя ранее сообщалось, что верхняя палата Конгресса приступит к этому на следующий день после церемонии.