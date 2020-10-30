В Португалии ввели запрет на поездки внутри страны

Португалия Фото из открытых источников

Пятидневное ограничение касается несанкционированных поездок

В Португалии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели запрет на передвижение по территории страны с 30 октября до 3 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, по всей стране созданы контрольно-пропускные пункты, чтобы остановить несанкционированные поездки.

Как отмечается, перемещение между свыше 300 муниципалитетами Португалии запрещено до 3 ноября, чтобы уменьшить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых. В то же время исключения из запрета сделали для людей, которые едут на работу и возвращаются из нее.

Несмотря на то, что в Португалии зафиксировали сравнительно низкий уровень заболеваемости COVID-19 - 137 272 случая и 2468 смертей с начала пандемии, в пятницу количество случаев достигло самого высокого показателя - 4656.

В целом в Португалии 1927 человек находятся в больнице, из них 275 в отделениях интенсивной терапии - это больше, чем апрельский пик 271.

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Напомним, в середине октября правительство Португалии объявило чрезвычайное положение в стране и усилило ограничения из-за роста случаев коронавирусной болезни COVID-19.