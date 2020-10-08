В Португалии во время футбольного матча с Испанией ограбили дом Криштиану Роналду

Личность злоумышленника установили, но его пока не поймали

Дом Криштиану Роналду на острове Мадейра Diario de Noticias Madeira

На португальском острове Мадейра ограбили дом футболиста туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario de Noticias Madeira.

Отмечается, что злоумышленник проник в дом спортсмена через гараж именно в то время, когда он играл в товарищеском матче между сборными Португалии и Испании в Лиссабоне. Как именно вещи исчезли, а также сумму ущерба пока неизвестно, однако у футболиста пропали его личные вещи, в том числе игровая футболка с автографом стоимостью 200 евро.

Сейчас правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, однако пока не нашли злоумышленника. Как сообщают журналисты, стоимость резиденции футболиста на острове составляет около 7 миллионов фунтов.

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Ранее сообщалось, что Федерации футбола Испании и Португалии подписали соглашение о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. В целом документ касается сотрудничества в развитии футбола в обеих странах, разработке стратегических планов между двумя федерациями, развития женского футбола и тому подобное.