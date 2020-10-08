В Португалии во время футбольного матча с Испанией ограбили дом Криштиану Роналду
Личность злоумышленника установили, но его пока не поймали
На португальском острове Мадейра ограбили дом футболиста туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario de Noticias Madeira.
Отмечается, что злоумышленник проник в дом спортсмена через гараж именно в то время, когда он играл в товарищеском матче между сборными Португалии и Испании в Лиссабоне. Как именно вещи исчезли, а также сумму ущерба пока неизвестно, однако у футболиста пропали его личные вещи, в том числе игровая футболка с автографом стоимостью 200 евро.
Сейчас правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, однако пока не нашли злоумышленника. Как сообщают журналисты, стоимость резиденции футболиста на острове составляет около 7 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что Федерации футбола Испании и Португалии подписали соглашение о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. В целом документ касается сотрудничества в развитии футбола в обеих странах, разработке стратегических планов между двумя федерациями, развития женского футбола и тому подобное.