В Португалии вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной

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Вакцинацию начнут в январе и проведут в три этапа

В Португалии вакцину от коронавируса сделают бесплатной для всех, а прививать будут добровольно. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня правительство представило стратегию вакцинации от коронавируса. Она предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здравоохранения, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов престарелых и тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.

На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.

Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.

Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от разных разработчиков.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отреагировала на решение Великобритании по регистрации вакцины от коронавируса Pfizer и заявила о разработке рекомендаций по ее использованию. Сначала в ВОЗ хотят получить доступ к определенной информации.