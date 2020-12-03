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В Португалии вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной

Фото из открытых источников

Вакцинацию начнут в январе и проведут в три этапа

В Португалии вакцину от коронавируса сделают бесплатной для всех, а прививать будут добровольно. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня правительство представило стратегию вакцинации от коронавируса. Она предусматривает проведение первой фазы прививок в январе-феврале. Приоритетом будут люди старше 50 лет с различными проблемами со здоровьем, вроде ишемической болезни и проблем с легкими, а также работники сферы здравоохранения, обороны и военные. Также будут вакцинировать жителей домов престарелых и тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.

На втором этапе прививки будут доступны для граждан в возрасте от 65 лет. На третьем - для всех остальных категорий 10-миллионного населения Португалии.

Вакцинация будет проводиться в 1200 точках в центрах здоровья по всей стране.

Португалия планирует закупить 22 миллиона доз за 200 миллионов евро от разных разработчиков.

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Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отреагировала на решение Великобритании по регистрации вакцины от коронавируса Pfizer и заявила о разработке рекомендаций по ее использованию. Сначала в ВОЗ хотят получить доступ к определенной информации.

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