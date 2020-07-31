В Португалии столкнулись поезд и автомобиль, более полсотни пострадавших

ДТП в Португалии twitter.com asbeiras

По предварительной информации, один человек погиб

В пятницу, 31 июля, в Португалии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием скоростного пассажирского поезда и автомобиля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, в центральном регионе страны поезд с пассажирами на скорости столкнулся с машиной технического обслуживания. По словам представителя районного командования операций по оказанию помощи в Коимбре, вблизи которого произошло столкновение, в результате ДТП есть "несколько раненых".

Однако, по данным телеканала SIC, погиб минимум один человек, а еще более полсотни получили ранения.

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На место происшествия прибыли спасательные службы, в том числе пожарные. Обстоятельства трагедии устанавливают.

Напомним, недавно вблизи чешской столицы Праги произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате аварии погиб один человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.