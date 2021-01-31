В Португалии критическая ситуация с COVID-19: Германия направляет помощь
В страну экстренно направят 27 немецких врачей и фельдшеров
В Португалии заявили об острой нехватке койко-мест для тяжелобольных пациентов с коронавирусом: из 850 коек осталось семь свободных мест. В связи с критической ситуацией Германия направит в страну медиков и оборудование. Об этом сообщают DW и Reuters.
По предварительной информации, в Португалии было занято 843 больничных койки, предназначенных для COVID-пациентов. Кроме того, в больницах есть еще 420 койко-мест интенсивной терапии, однако они зарезервированы для других видов заболеваний.
В связи с критической ситуацией португальское правительство обратилось за помощью к Германии. Ожидается, что в страну направят 27 немецких врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Медики пробудут в Португалии примерно три недели.
К слову, на этой неделе пациентов из Лиссабона были вынуждены перевозить на остров Мадейра, ведь в португальской столице закончились места для госпитализации больных коронавирусом.
Напомним, недавно власти Португалии установили ограничения для граждан, которые желают уехать из страны воздушным и наземным транспортом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.