В Португалии критическая ситуация с COVID-19: Германия направляет помощь

В Португалии не хватает койко-мест для госпитализации пациентов с COVID-19 The Portugal News

В страну экстренно направят 27 немецких врачей и фельдшеров

В Португалии заявили об острой нехватке койко-мест для тяжелобольных пациентов с коронавирусом: из 850 коек осталось семь свободных мест. В связи с критической ситуацией Германия направит в страну медиков и оборудование. Об этом сообщают DW и Reuters.

По предварительной информации, в Португалии было занято 843 больничных койки, предназначенных для COVID-пациентов. Кроме того, в больницах есть еще 420 койко-мест интенсивной терапии, однако они зарезервированы для других видов заболеваний.

Новости по теме: Британия запретила въезд из Португалии и еще ряда стран

В связи с критической ситуацией португальское правительство обратилось за помощью к Германии. Ожидается, что в страну направят 27 немецких врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Медики пробудут в Португалии примерно три недели.

К слову, на этой неделе пациентов из Лиссабона были вынуждены перевозить на остров Мадейра, ведь в португальской столице закончились места для госпитализации больных коронавирусом.

Напомним, недавно власти Португалии установили ограничения для граждан, которые желают уехать из страны воздушным и наземным транспортом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.