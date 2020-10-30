В порту Албании задержали яхту с украинцами, обвиняют в нарушении границы
Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях
В албанском порту Влера задержали яхту, на которой находятся четыре гражданина Украины. Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Отмечается, что украинцы путешествовали из Турции в Черногорию, но, по их словам, у них закончилось топливо.
Украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.
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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Узбекистан открыл свои границы для граждан Украины.