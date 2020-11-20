В польском лесу во время тренировки нашли клад шведских монет XVI и XVII веков

Древние монеты Фото из открытых источников

Клад был найден совершенно случайно во время тренировок

Археологи-любители с Историко-исследовательской группы Weles (Велес) нашли 38 шведских серебряных монет XVI и XVII веков в лесном районе Черпішево у реки Висла. Открытие сделали Артур Рыбски и Славомир Грабовски, участвовавшие в поисковой тренировке. Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Сначала место, где в конце были найдены монеты, показалось участникам тренировки непривлекательным.

"Во время перерыва в исследованиях Артур сказал, что нашел поблизости серебряную монету. Поэтому мы объединили усилия и решили задержаться в надежде на большее", — отметили авторы открытия.

Сигналом о том, что поисковый день может быть успешным, было указание одного из устройств, что позволило найти одну серебряную монету.

"38 монет лежало в земле на глубине около 10 см, то есть почти наверху. Вероятно, мы наткнулись на так называемый "паводковый кошелек с серебряными монетами 16-17 веков", — сообщили археологи.

На вопрос, где им удалось найти монеты, они признали, что это район у реки Висла, и поблизости нет крупных городов.

"Это очень многообещающая область. Там может быть больше таких сокровищ. Пока что мы не встретили там никого, кто не входит в нашу группу поисковиков", — отметил в интервью член группы Миколай Валерих.

Группа Велес уже планирует дальнейшие поиски. Шведские монеты, которые они недавно нашли, обычно имеют изображения Густава II Адольфа (короля Швеции в 1611-1632 годах), но в кладе периода шведских войн также были монеты, которые чеканили представители династии Васа.

Новости по теме: Еще шесть монет: В Житомирской области нашли новые фрагменты клада периода Киевской Руси

Ранее сообщалось, что в Берлине задержали троих подозреваемых по делу о кражу в ноябре 2019 года экспонатов казны "зеленый свод" в Дрездене.