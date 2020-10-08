В Польше заявили о возможности блокирования строительства "Северного потока-2"

Министр МИД Польши считает, что Россия не является надежным экономическим партнером

Збигнев Рау Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" могут заблокировать, ведь проект не завершен. Об этом чиновник сообщил в интервью "Польскому радио".

По словам дипломата, строительство могут прекратить из-за того, что Россия не является надежным экономическим партнером. "Это вполне возможно, поскольку этот проект не завершен, но самое главное - это размышления, которые сводятся к тому, что, поскольку в вопросах таких фундаментальных европейских ценностей, как права человека, позиция гражданского общества, Россия не является надежным партнером, она не может быть надежным партнером в экономическом измерении", – сказал министр.

В то же время Рау считает, что строительство российского газопровода способствует зависимости экономики части Европы от Москвы. "Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", – высказался чиновник.

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Напомним, вчера, 7 октября, польский антимонопольный орган оштрафовал "Газпром" более чем на 6 млрд евро. Штраф назначили из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".