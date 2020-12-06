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В Польше заявили о намерении запретить коммунистическую партию из-за несоответствия Конституции

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро Фото из открытых источников

Соответствующее ходатайство в Конституционный суд Польши подал генпрокурор страны

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подал в Конституционный суд страны ходатайство о делегализации польской Коммунистической партии. Об этом сообщает Polsat.

Отмечается, что польскую Коммунистическую партию хотят признать такой, что целями своей деятельности противоречит Конституции страны. "Меры в этом отношении были приняты по просьбе физических лиц. В письмах, поступивших в прокуратуру, они указывают, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, ссылается в своей программе и действиях на тоталитарные методы и практики работы коммунизма, что противоречит Конституции Республики Польша", – говорится в ходатайстве Зьобро.

Кроме того, генпрокурор хочет запретить в Польше деятельность политсил, которые предусматривают или допускают расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства.

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Напомним, недавно Польша раскритиковала намерение Российской Федерации пересмотреть позицию по расстрелу польских офицеров в Катыни. Посольство Польши убеждено, что РФ хочет перебросить ответственность за преступление с НКВД на нацистскую Германию.

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