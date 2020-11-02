В Польше задержали международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет из Украины

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Речь идет о контрабанде стоимостью 1,2 млн евро

Сотрудники Пограничной службы Польши вместе с сотрудниками Люблинского отделения прокуратуры задержали членов международной преступной группировки, которая занималась контрабандой табачных изделий из Украины. Об этом сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, всего задержали пятерых членов организованной преступной группы, которые занимались контрабандой табачных изделий через польско-украинскую границу.

Известно, что правоохранители провели обыски по 14 адресам, где обнаружили и изъяли предметы, используемые для преступной деятельности, в частности, средства связи и транспортные средства.

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Как отмечается, на основании собранных материалов прокурор смог предъявить задержанным лицам обвинения об участии в организованной преступной группировке и контрабанде сигарет без польских акцизных марок общей стоимостью 1,2 млн евро и введения их в оборот.

Районный суд в Люблине применил в отношении задержанных меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Национальность задержанных не уточняется.

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Напомним, недавно на Закарпатье пограничники со стрельбой остановили контрабандистов, которые пытались незаконно переместить около 2 тыс. пачек сигарет на территорию Румынии.