В Польше задержали группу украинцев за подпольное изготовление сигарет

Правоохранители задержали шестерых украинцев polskieradio24.pl

Задержанных взяли под временный арест

В Польше задержали восемь человек за подпольное изготовление сигарет, шестеро из них – граждане Украины. Об этом сообщает Polskie Radio.

Как отмечается, польские правоохранители разоблачили две подпольные фабрики по изготовлению сигарет. В частности, во время проведения обысков было задержано восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Шестеро из них оказались гражданами Украины.

Также во время обысков было изъято полную производственную линию для изготовления сигарет, 11 тонн табака, миллион единиц сигарет и полупродукты для изготовления табачных изделий.

Во время обысков было изъято 11 тонн табака и миллион сигарет polskieradio24.pl

В результате задержанных обвинили в участии в организованной преступной группе по незаконному изготовлению сигарет и нелегального создания табачных изделий. Кроме этого, задержанным инкриминировали незаконное введение на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. По данным местной полиции, это могло нанести государству ущерб на сумму почти 17 миллионов злотых (свыше 3,8 млн евро).

Вывод товаров на рынок мог нанести Польше ущерб на сумму почти 17 миллионов злотых polskieradio24.pl

По предварительной информации, всех задержанных взяли под временный арест.

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Напомним, недавно на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" правоохранители задержали украинца, который пытался перевезти в Польшу амфетамин и марихуану. Наркотики были скрыты в сумочке для личных вещей.