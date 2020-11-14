В Польше за сутки от коронавируса умерли более 540 человек

В Польше за сутки от Covid-19 умерли 548 человек Reuters

Это наибольшее количество летальных исходов в стране от начала пандемии

В Польше за сутки, 13 ноября, от коронавируса COVID-19 умерли более 540 больных, что стало рекордным количеством с начала пандемии. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши.

Так, накануне в стране зарегистрировали 548 смертельных случаев, из них 119 умерших не имели хронических заболеваний. Заметим, до этого количество смертей за сутки трижды превышало 400 человек.

Кроме этого, накануне заражение подтвердили у 25 571 человека. Больше всего больных приходится на Силезское воеводство - более 3 тыс., а также на Нижнесилезское, Великопольское и Мазовецкое воеводства.

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Всего с начала пандемии COVID-19 в Польше лабораторно подтвердили 691 118 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 045 человек умерли и 282 215 - вылечились.

К слову, по данным переписи населения от 2015 года, в Польше проживает более 38,5 миллионов человек.

Напомним, с 7 ноября Польша в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилила карантин. В частности, были закрыты учреждения культуры и торговли, учеников 1-3 классов перевели на дистанционную форму обучения до конца ноября.

Также в Польше прекратили работу музеев, театров, кинотеатров, магазинов и торговых центров, кроме аптек, продовольственных магазинов, учреждений обслуживания.