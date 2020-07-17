В Польше во время ссоры убили украинку

Польская полиция Фото из открытых источников

26-летняя девушка скончалась в больнице

В городе Пулавы на востоке Польши убили 26-летнюю гражданку Украины. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего гражданина Молдовы. Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно сообщению, трагедия произошла еще во вторник, 14 июля. Женщина и мужчина были знакомы и жили в одном доме, работали в учреждении по переработке фруктов.

Как отмечается, между украинкой и ее знакомым произошла ссора. Мужчина затащил молодую женщину в дом, где напал на нее. Мотив убийства пока не известен. Женщина скончалась в больнице.

Подозреваемого 45-летнего злоумышленника задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он, вероятно, ударил жертву.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее польские правоохранители арестовали на три месяца гражданку Украины за поджог торгового центра в Гданьске.