В Польше во время обезвреживания взорвалась крупнейшая найденная бомба времен Второй мировой войны

Боеприпас нашли еще осенью прошлого года

Взрыв бомбы в Польше Фото из открытых источников

Вблизи польского города Синоуйсьце взорвалась крупнейшая найденная в стране бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что авиационную бомбу "Tallboy", которая весит 5400 кг (из них 2400 кг – сама взрывчатка), сбросили Воздушные силы Великобритании в 1945 году для потоплении немецкого крейсера. Тогда город находился в составе Германии и назывался Свинемюнде.

Боеприпас нашли в судоходном канале "Щецин-Свиноуйсьце" еще в сентябре 2019 года, однако обезвреживание начали лишь 13 октября 2020 года. Бомба находилась в воде и к вечеру того же дня взорвалась. От ударной волны в воздух поднялся столб воды. Дайверы, которые занимались обезвреживанием "Tallboy", находились на безопасном расстоянии от нее, поэтому к счастью, никто не пострадал.

Накануне из района, где она лежала, эвакуировали более 750 человек. "Объект можно считать нейтрализованным. Он больше не представляет угрозы судоходному каналу Щецин-Свиноуйсьце", – сообщили в министерстве обороны Польши.

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Ранее сообщалось, что в польском городе Свиноуйсьце должна начаться спецоперация по обезвреживанию неразорвавшейся 5-тонной авиабомбы времен Второй мировой войны. Предполагалось, что на спецоперацию специалистам понадобится 5 дней.