В Польше вакцинировали от COVID более 1 млн человек

Фото из открытых источников

В Польше те, кто получил две дозы вакцины будут освобождены от обязательного карантина в случае контакта с COVID-инфицированным

В Польше за последние сутки вакцинировали от COVID более 60 тысяч человек. Таким образом, общее количество людей, которые привились от коронавируса возросло до более одного миллиона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Польши.

Отмечается, что одну дозу вакцины уже получили 850 тысяч человек, при этом полностью привито уже 150 тысяч человек. В Польше те, кто получил две дозы вакцины будут освобождены от обязательного карантина в случае контакта с COVID-инфицированным.

При этом в Польше выявили 494 случая побочных эффектов после вакцинации, в основном легкого течения. В одном случае зарегистрирована смерть 73-летнего мужчины на второй день после прививки. Санитарные службы Польши проверяют, связан ли летальный случай непосредственно с COVID-вакцинацией.

Также в Польше утилизированы 2486 неиспользованных доз COVID-вакцины.

Новости по теме: Италия обещает создать собственную вакцину против коронавируса к сентябрю

Ранее сообщалось, что на заседании 28 января Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".