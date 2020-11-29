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В Польше в тройном ДТП погиб украинец

В Польше в ДТП погиб украинец Фото из открытых источников

Авария случилась в Билгорайском уезде вблизи украинской границы

В Польше между населенными пунктами Майдан Новый и Марковиче Билгорайского уезда Люблинского воеводства в ДТП погиб гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. 

Как отмечается, авария случилась в пятницу утром, 27 ноября, вблизи украинской границы. По предварительной информации, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения и врезался в Mercedes, за рулем которого был 60-летний украинец.

В то же время в Mercedes сзади врезался 23-летний гражданин Украины, который управлял еще одним микроавтобусом той же марки.

Микроавтобусы столкнулись вблизи границы с Украиной Полиция уезда Билгорай

В результате 60-летнего мужчину доставили в больницу с серьезными травмами. Однако, впоследствии украинец умер. Кроме этого, был госпитализирован 29-летний водитель "Фиата". По предварительной информации, участники аварии были трезвыми.

Обстоятельства и другие подробности ДТП устанавливают.

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Напомним, недавно в Польше вблизи села Бабск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое граждан Украины.

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