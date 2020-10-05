В Польше в пожаре погибла гражданка Украины

Заробитчанка из Украины стала жертвой пожара в Польше

На данный момент причина возникновения пожара не сообщается

Согласно сообщению, в населенном пункте Гурашка Отвоцького уезда, вблизи Варшавы, более 20 работников из Украины проживали в техническом помещении, временно переделанном под жилые комнаты. Речь идет о доме без окон, утепленном минеральной ватой, в котором раньше была теплица.

Большинство украинцев, которые находились в помещении во время пожара, успели выбежать на улицу. После того как спасатели потушили пожар, в одном из помещений они обнаружили частично обугленное тело женщины.

Украинцы, проживавшие в этом доме, были трудоустроены в сфере садоводства.

Местная полиция под наблюдением прокуратуры осуществляет расследование этого дела. Спасатели пока не назвали причину возникновения пожара.

Напомним, в городе Пулавы на востоке Польши убили 26-летнюю гражданку Украины. По подозрению в убийстве задержали 45-летнего гражданина Молдовы.