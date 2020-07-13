В Польше украинец угрожал взорвать бомбу на одном из избирательных участков
Мужчина находился в нетрезвом состоянии
Во время президентских выборов в Польше пьяный украинец угрожал взорвать один из участков в Свентокшиском воеводстве. Об этом сообщают Wiadomosci.
Согласно сообщению, 46-летний мужчина позвонил на спецлинию и заявил, что заложит взрывчатку на избирательном участке в городе Слупия Конецкая, если к нему не придет участковый.
Как отмечается, правоохранители задержали украинца по месту его пребывания. В крови мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя.
Кроме этого, пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, но никаких взрывных устройств не нашли. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, действующий глава государства Анджей Дуда победил кандидата от оппозиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах президента Польши.