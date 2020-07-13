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В Польше украинец угрожал взорвать бомбу на одном из избирательных участков

Фото из открытых источников

Мужчина находился в нетрезвом состоянии

Во время президентских выборов в Польше пьяный украинец угрожал взорвать один из участков в Свентокшиском воеводстве. Об этом сообщают Wiadomosci.

Согласно сообщению, 46-летний мужчина позвонил на спецлинию и заявил, что заложит взрывчатку на избирательном участке в городе Слупия Конецкая, если к нему не придет участковый. 

Как отмечается, правоохранители задержали украинца по месту его пребывания. В крови мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя.

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Кроме этого, пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, но никаких взрывных устройств не нашли. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы. 

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Напомним, действующий глава государства Анджей Дуда победил кандидата от оппозиции, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах президента Польши. 

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