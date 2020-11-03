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В Польше украинец убегал от полиции и попал в смертельное ДТП

В Польше произошло смертельное ДТП Фото из открытых источников

Мужчине оказали медпомощь, однако он погиб от полученных травм

В Польше 2 ноября вблизи города Прудник Опольского воеводства произошло ДТП, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины. Об этом сообщил представитель полиции Прудницкого уезда Анджей Спирка, передает Укринформ

Как отмечается, украинец пытался убежать от полиции, что и повлекло аварию. 

"Водитель автомобиля Fiat Seicento не остановился по требованию полиции и световых и звуковых сигналов полицейского автомобиля и резко ускорил движение", - отметил представитель полиции. 

После этого водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. Отмечается, что мужчине оказали медицинскую помощь, однако вскоре после ДТП он умер. 

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По предварительной информации, другой участник ДТП, водитель автомобиля Renault, не пострадал. Сейчас полиция Польши устанавливает обстоятельства и другие подробности смертельной аварии.

Напомним, недавно в Польше в населенном пункте Старый Нацпольськ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли четыре человека, среди которых - две гражданки Украины в возрасте 43 и 48 лет. 

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