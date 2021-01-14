В Польше трех активисток судят за оскорбление Девы Марии

Изображение Девы Марии с радугой GETTY IMAGES

Женщины разместили постеры с изображением Божьей Матери с радугой вместо нимба

В Польше начинается судебный процесс над тремя правозащитницами и ЛГБТ-активистками, которых обвиняют в оскорблении чувств католиков. Об этом сообщает "BBC-Украина".

Отмечается, что женщинам грозит до двух лет тюрьмы за то, что в апреле 2019 года они разместили постеры на стенах, тротуарах, передвижных туалетах, мусорных урнах и дорожных знаках возле костела в Плоцке. На изображениях икона Ченстоховской Божьей Матери была радуга вместо нимба.

По словам активисток, они таким образом ответили на ранее установленную рядом с храмом установку, которая называла гомосексуальность одним из смертных грехов. После этого такие изображения стали появляться и в других польских городах.

Польские католики считают икону Ченстоховской Божьей Матери, также известную как "Черная Мадонна" через темный лик, главной святыней, поэтому ее изображение с радугой вызвало возмущение верующих и консервативных политиков. Следствие по делу завершили в июле 2020 года.

Напомним, в октябре в Польше вспыхнула волна протестов после того, как Конституционный суд признал неконституционным положения закона о возможности аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь. Позже из-за протестов польское правительство приостановило внедрение соответствующего решения Конституционного суда.