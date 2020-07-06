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В Польше столкнулись три автобуса, 14 пострадавших

Один из водителей получил серьезные травмы

В Польше произошла дорожно-транспорта происшествие при участии двух больших автобусов и микроавтобуса, в результате чего травмированы 14 человек. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP.

Согласно сообщению, авария произошла вчера, 5 июля, около 19:00 на узкой автодороге между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве.

Детальные обстоятельства ДТП сейчас устанавливают. Предварительно отмечается, что столкнулись два автобуса, следовавшие в противоположных направлениях, задев при этом припаркованный рядом 9-местный микроавтобус. На место происшествия выехали около 10 пожарных бригад и вертолеты медицинской службы.

Во всех транспортных средствах было 19 человек, из которых 14 получили травмы различной тяжести, пятерых госпитализировали. Серьезные травмы получил один из водителей больших автобусов.

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Напомним, ранее в ДТП вблизи города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши пострадали 16 украинцев, часть из них госпитализировали.

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