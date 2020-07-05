В Польше спортивный самолет упал на частный дом, жертв нет

Пилот успел катапультироваться, благодаря чему серьезных травм не получил

В Польше спортивный самолет упал на частный дом, в результате чего пострадал пилот. Об этом сообщает местное издание TerazKrosno и RMF FM.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 5 июля, около 08:00 в городе Кросно, что в Подкарпатском воеводстве. Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1, вскоре после взлета из местного аэропорта из-за проблемы с мотором начал падать.

В самолете был один человек – 69-летний пилот, ему удалось катапультироваться.

Самолет упал в частном секторе недалеко от аэропорта, задев фонарь, кровлю частного дома и автомобиль.

Пилота забрала скорая. По предварительной информации, серьезных травм у него нет. Другие люди в результате инцидента не пострадали.



Причины аварии будет расследовать профильная государственная комиссия.

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