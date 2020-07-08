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В Польше собирают подписи за отмену карантина для всех украинцев, которые прибывают на самолете

Украинская правда

По мнению граждан, восстановления обязательного карантина для украинцев с 3 июля "имеет признаки дискриминации по национальному признаку"

В Польши проходит сбор подписей под петицией к президенту Анджею Дуде, главе правительства Матеушу Моравецкому и министру здравоохранения Константину Радзивиллу относительно отмены обязательного 14-дневного карантина для лиц, которые прибывают в Польшу из Украины самолетом. Соответствующая петиция размещена на польском сайте электронных петиций.

В петиции отмечается, что возобновление правительством Польши обязательного карантина для граждан Украины 3 июля "имеет признаки дискриминации по национальному признаку".

"Призываем вернуть Украину в перечень стран, из которых прибытие (в Польшу, - ред.) воздушным судном не будет обязывать пассажиров отбывать 14-дневный карантин",- говорится в тексте.

Также в ней содержится призыв отменить положения распоряжения Совета министров Республики Польши от 2 июля, в котором меняется перечень стран, о котором говорится в предыдущем распоряжении правительства от 30 июня.

"Запись (относительно Украины в этом распоряжении, - ред.) имеет признаки дискриминации лиц по гражданству и не имеет ничего общего с противодействием эпидемии COVID-19, есть положение ксенофобского характера, что нарушает права человека и противоречит добрососедским отношениям", - добавляется в петиции.

Кроме того, в ней обращается внимание, что граждане Украины, прибывшие самолетами 1 и 2 июля, могли не проходить карантин. Зато, с 3 июля его должны проходить в Польше только граждане Украины и других стран из-за пределов ЕС. В то же время граждане ЕС, в частности Польши, которые прибывают в Польшу с Украины тем же транспортным средством не обязаны проходить обязательный карантин.

"Хотим обратить внимание, что вирус не выбирает жертвы по паспорту, не различает гражданства", - говорится в документе.

Как отмечается, дискриминационная запись особенно касается смешанных семей, где супругов, имеющих разное гражданство, и которые ранее находилось вместе в тех же местах, после пересечения границы Польши должно быть разделены для прохождения карантина.

Петицию создали накануне вечером, 7 июля, и по состоянию на сегодня ее уже подписали более 400 человек.

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Напомним, с 3 июля лица, которые прибывают в Польшу из Украины самолетом, больше не будут освобождены от обязательного 14-дневного карантина.

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