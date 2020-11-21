В Польше с 28 ноября ослабят карантин: Откроют магазины и ТЦ

Матеуш Моравецкий Фото из открытых источников

Культурные и развлекательные заведения останутся закрытыми до 27 декабря

В Польше правительство разрешило работу торговых центров и магазинов, однако при условии соблюдения жестких санитарных мер для уменьшения риска распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Rzecz Pospolita.

"Несмотря на все еще высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса, правительство решило отреагировать на резкие призывы и восстановить некоторые заведения, которые сегодня закрыты", - сказал Моравецкий.

По предварительной информации, торговые центры и магазины смогут возобновить работу со следующей субботы, 28 ноября.

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Однако, рестораны, кафе, кинотеатры, театры и другие культурные заведения не будут работать до 27 декабря.

Также до 24 декабря будут оставаться закрытыми школы, а с 4 января по всей стране начнутся зимние каникулы, которые продлятся до 17 января.

Напомним, 7 ноября в Польше после антирекорда заражений и смертей усилили карантин. В частности, были закрыты учреждения культуры и торговли, а учеников младших классов перевели на дистанционное обучение.