В Польше с 19 апреля начнут "размораживать" экономику

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский Фото из открытых источников

Ограничения постепенно будут ослаблять относительно работы магазинов, а также посещения парков и лесов

В Польше с 19 апреля постепенно начнут снимать определенные ограничения на функционирование экономики страны, которые были внедрены на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом 14 апреля заявили министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский и представитель правительства Петр Мюллер, сообщает Укринформ.

Как отмечается, ограничения относительно работы магазинов сохранятся, однако они будут иметь другой вид. Кроме того, власть рассматривает возможность возобновления разрешений на прогулки в лесах и парках.

"С 19 апреля будем понемногу размораживать экономику. Думаю, это хорошая весть в свете данных о цене этой изоляции", - заявил министр Лукаш Шумовский.

В то же время глава Минздрава Польши подчеркнул, что нынешняя общественная изоляция – необходима. В частности, о традиционных отпусках поляки скорее всего "могут забыть". По словам министра, борьба с COVID-19 продлится год. Ведь научных подтверждений того, что пандемия закончится летом, пока нет.

Кроме этого, спикер польского правительства Петр Мюллер добавил, что решение относительно ослабления ограничений будут окончательно приниматься 15-16 апреля с учетом количества зараженных COVID-19 в Польше во время Пасхальных праздников.

Напомним, ранее в Польше продлили карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. В частности, была приостановлена работа торговых и развлекательных заведений, а также введен ряд других запретов.