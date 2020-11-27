В Польше ранили двух украинских студентов, оба в тяжелом состоянии

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По информации польских СМИ, украинцы получили ножевые ранения

В польском городе Жешув (Жешув) двое украинских студентов получили ранения, в результате которых они попали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий представителя прессслужбы полиции города Адама Шеленга.

Отмечается, что польские правоохранители пока не задержали никого, кто может быть причастен к преступлению. "Чрезвычайная ситуация произошла около 4-х ночи (по киевскому времени, - ред.). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждане Украины в возрасте 19 и 21 год", - сказал представитель полиции.

В то же время Шеленга не подтвердил, но и не опроверг информацию из польских СМИ, что оба украинца были тяжело ранены ножом. Представитель полиции сообщил, что ЧП произошло в квартире, которую арендовали студенты в административном центре Подкарпатского воеводства. Сейчас правоохранители выясняют детали происшествия.

Как сообщает RMF24, одного из раненых украинцев правоохранители обнаружили в доме, а другого – возле дома, где они проживали. При этом в их квартире были зафиксированы следы драки.

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Напомним, на прошлой неделе в Польше умер 44-летний гражданин Украины, смерть наступила сразу после задержание мужчины полицией в одном из населенных пунктов Бжезинского уезда Лодзького воеводства, тогда правоохранители применили электрошокер.

Впоследствии стало известно, что проведение вскрытия тела украинца не смогло установить точную причину смерти. Сейчас ждут результатов токсикологических и гистопатологических исследований.