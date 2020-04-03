В Польше предлагают продлить президентский срок Дуды, чтобы не проводить выборы

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство правящей партии рассматривает это предложение, но пока не приняла окончательного решения

Польская партия Porozumienie ("Согласие), которая является младшим партнером "Права и справедливости" по правящей коалиции, против проведения выборов 10 мая, ее лидер Ярослав Говин предлагает продлить срок действующего президента. Об этом повыдомляэ RMF24.

Отмечается, что после ультиматума председателя ПиС Ярослава Качиньского для вицепремьера Ярослава Говіна: либо он поддержит выборы по почте 10 мая, или его министры прощаются с правительством - глава "Согласия" представил свою последнюю предложение о сроке президентских выборов. Он еще раз повторил, что не поддержит президентские выборы в запланированную дату 10 мая.

Одновременно с этим, Говин выступает за внесение изменений к Конституции и продлении срока полномочий президента до семи лет.

Сообщается, что руководство правящей партии рассматривает это предложение, но пока не приняла окончательного решения. Ярослав Качиньский, а вслед за ним и представители правительства все время повторяют: выборы 10 мая возможны.

В дискуссиях между ПиС и "Согласию" также звучало предложение о кратковременном введении чрезвычайного положения и проведения президентских выборов в августе.

Ярослав Качиньский, как и раньше, считает, что оснований для введения чрезвычайного положения нет, ведь только тогда по Конституции можно будет перенести президентские выборы.

"Условий пока нет, поэтому согласно Конституции, нет возможности отложить президентские выборы", - сказал он в эфире Польского радио.

По мнению Качиньского, перенести выборы на год было бы абсолютно незаконно, это было бы предательством Конституции.

Он надеется на то, что "Ярослав Говин пойдет вместе с лагерем, к которому он принадлежит, и благодаря которому выполняет высокую государственную функцию".

"Право и справедливость" продолжает настаивать на изменениях в избирательное законодательство, которые бы позволили всем взрослым полякам голосования на президентских выборах по почте.

Ранее сообщалось, что в Польше нынешнее правительство во главе с Матеушем Моравецьким, а также правящая партия "Право и справедливость" не намерены отказываться от назначенных на 10 мая выборов президента через коронавирус.