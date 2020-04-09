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В Польше последних суток зафиксировали рекордное количество смертей от коронавирус за весь период эпидемии

Польша

 С открытых источников

Всего умерло 30 человек

В среду, 8 апреля, в Польше зафиксировали рекордное количество смертей от коронавирус Covid-19 за весь период пандемии: умерло 30 человек. Об этом сообщает "RMF24", со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Польши.

Отмечается, что всего в Польше по состоянию на вечер 9 апреля зафиксировано 5575 инфицированных, 174 смерти и 284 лица, которые выздоровели.

Министерство также сообщило, что 160 человек находятся в тяжелом состоянии, их жизнедеятельность нужно поддерживать с помощью кислородной маски. Всего 2100 человек лечатся в инфекционных больницах или отделениях.

Ранее сообщалось, что в Польше продлили карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусної инфекции COVID-19.

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