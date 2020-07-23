В Польше после "коронавирусной" вечеринки разыскивают почти 240 человек

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Участников вечеринки просят сдать тесты на COVID-19

В Польше после масштабной вечеринки на пароходе обнаружили коронавирус у нескольких пассажиров. Гостей и организаторов просят прийти и сдать тесты на COVID-19. Об этом сообщает RMF24.

Как отмечается, вечеринка состоялась 12 июля в заливе возле Гданска. После чего, 20 июля, несколько участников выяснили, что заболели.

По последним данным, на контакт вышли 97 участников мероприятия, из них 18 находятся на самоизоляции и ожидают результатов теста. Однако, по словам пресс-секретаря санэпидемслужбы Гданьска, на борту было около 236 пассажиров из разных городов, среди которых организаторы, персонал и гости праздника.

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Кроме этого, установить исчерпывающий список всех присутствующих и их контакты не удалось, ведь билеты были не именные, поэтому они могли перепродаваться. Часть имеющегося списка лиц, которые купили билеты, не отвечают на звонки из санэпидемслужбы или утверждают, что продали свой пропуск на мероприятие другому человеку и не имеют контактов с ним.

По предварительной информации, коронавирус обнаружили сначала у трех человек – одного из Гданьска и двух из Познани, после чего начались поиски остальных присутствующих. Также еще четверо из Варшавы ожидают результаты тестов.

Отметим, сейчас в Польше разрешенные мероприятия с участием не более 150 человек. В связи с этим организатору вечеринки грозит административная ответственность.

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Напомним, ранее в Польше три гражданки Украины сбежали из самоизоляции. В результате этого женщинам, которых объявили в розыск, грозит до восьми лет тюремного заключения.