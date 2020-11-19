В Польше полиция применила слезоточивый газ во время митинга против запрета абортов

Также есть информация, что правоохранитель в гражданском бил людей дубинкой

В Польше состоялся очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране, во время которого полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что сначала протест должен был происходить под зданием Сейма, однако правоохранители перекрыли подходы к нему барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. После этого участники акции протеста отправились на площадь Варшавского восстания.

Policjanci w cywilu zatrzymali kolejną osobę na placu przed TVP podczas protestu. Tłum próbował ją odbić. #strajkkobiet pic.twitter.com/lvaIr1FE5S — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) November 18, 2020

Во время движения митингующих происходили столкновения с полицией. Тогда некоторые протестующие зажгли свечи и файеры, в то время как полиция в громкоговорители предупреждала об эпидемии, но люди игнорировали призывы соблюдать дистанцию и быть в масках.

Уже на площади Варшавского восстания митингующих окружил кордон полицейских, а за ними стояли офицеры в белых шлемах. После попытки участников акции прорвать кордон правоохранители применили слезоточивый газ. Также, по данным очевидцев, во время этих беспорядков неизвестный мужчина избивал протестующих дубинкой, но это оказался полицейский в штатском. Кроме того, несколько человек были задержаны.

W 0:04 widać jak jedna osoba wyciąga pałkę teleskopową w tłumie. Chwilę później jeden z demonstrantów chce rozbroić tę osobę, bo nie wiadomo było kto to jest (brak opaski na ręce). W odpowiedzi policjant uderzył demonstranta pałką, a potem użyto gazu wobec wszystkich osób. pic.twitter.com/0hPFRtfo4Z — Maciej Jasiński ️‍⚡ (@macieJasinski) November 18, 2020

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Напомним, недавно Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, позволяющего прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. В результате в стране вспыхнула волна массовых протестов. Заметим, на улицы вышли не только женщины, которые решили выразить свое несогласие с шагом власти, но и те, кто выступал за защиту человеческой жизни.

Позже Анджей Дуда прокомментировал протесты в стране и заявил, что готов идти на компромисс. Впоследствии сообщалось, что польское правительство приостановило внедрение решения Конституционного суда, которым почти полностью запрещаются аборты в стране.