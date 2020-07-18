В Польше отменили исковую давность для коммунистических преступлений

Анджей Дуда, президент Польши Фото из открытых источников

До этого исковая давность для коммунистических преступлений начиналась с 1 августа 1990 года

В Польше отменили исковую давность для коммунистических преступлений, совершенных должностными лицами коммунистического режима. Соответствующий закон подписал сегодня президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который отменяет исковую давность за преступления, совершенные представителями коммунистического режима. Теперь польские прокуроры из Института национальной памяти в дальнейшем смогут преследовать лиц, ответственных за совершенные в Польше коммунистические преступления.

Как отмечается, коммунистическими преступлениями считаются репрессии или другие формы нарушения прав человека в отношении лиц или групп населения, совершенных должностными лицами-представителями коммунистического режима в 1917-1990 годах, которые считались преступлениями согласно с польским законодательством, действующим на момент совершения данных преступлений.

В частности, предварительные положения предусматривали, что исковая давность для коммунистических преступлений начинается с 1 августа 1990 года, истечение сроков для преступлений происходит после 40 лет, если речь идет об убийстве, военное преступление или преступление против человечности, а также после 30 лет, когда речь идет о другой коммунистический преступление. За последние нельзя было бы наказывать от 1 августа этого года.

Авторы законопроекта ссылались на Европейский суд по правам человека. В пояснении к закону отмечается, что он отстаивает позицию, согласно которой "в обязанности’связей демократически правового государства входит осуждение преступлений, которые были совершены в тоталитарных (авторитарных) системах и не были преследовании по политическим причинам".

Для прокуроров ИНП Польши преследования виновников коммунистических преступлений, как, например, нацистских преступлений, вытекает из закона об институте национальной памяти’памяти.

По информации следственного отдела ИНП Польши, в Комиссии преследования преступлений против польского народа сейчас открыто 431 производство по делам о коммунистических преступлениях.

В более 300 исках используется квалификация "преступление против человечности", что не подлежит исковой давности.

Напомним, пранкер с РФ разыграл президента Польши Дуду и поговорил с ним от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша борьбу с памятниками и захвата Львова.