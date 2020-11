В Польше открылось командование армейского корпуса США: Единственная подобная структура в Европе

Военные сухопутных сил США в Загане, Польша AP

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между США и Польшей

В польском городе Познань открылось командование армейского корпуса Соединенных Штатов Америки, где на ротационной основе будут находиться до 200 военных. Об этом сообщают Голос Америки и официальная Twitter-страница V корпуса Сухопутных сил США.

Как отмечается, передовой штаб в Польше заработает в полную силу в ноябре 2021 года. Миссия V корпуса будет включать командование и контроль за ротационными подразделениями в поддержку командования силами США в Европе.

"Передовой штаб будет очень важным для воплощения этих задач", - отметили в Командовании силами США в Европе.

“We are honored to stand shoulder-to-shoulder with our Polish Allies.”

-Maj. Gen. Terrence McKenrick



Thank you, Poland for hosting our command. pic.twitter.com/In1bLAr0iV — V Corps (@V_Corps_) November 20, 2020

"Для нас честь стоять бок о бок с нашими польскими союзниками", - заявил генерал-майор США Терренс Маккенрик во время торжественной церемонии в Познани 20 ноября.

Новости по теме: Пентагон анонсировал усиление военного присутствия США в Польше с целью сдерживания России

Также событие прокомментировала посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджет Мосбахер. По ее словам, создание передового штаба V Корпуса в Польше станет важным шагом развития не только двусторонних отношений, но и укрепит безопасность в Европе.

It’s official! V Corps Forward Command Post @V_Corps_ @usarmy was established in Poznań! U.S. military presence in Poland contributes to security in the region, providing deterrence and strengthening @NATO. Together we are stronger! US Army pic.twitter.com/u1m1cTkUTo — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) November 20, 2020

"Сегодня мы объявляем о создании передового штаба V Корпуса. Это еще сблизит наши военные силы и обеспечит лучшую интеграцию и оптимизацию на следующие годы и десятилетия. Это действительно выдающееся событие, которое приближает нас к достижению стратегических и оперативных целей в регионе и вне его", - заявила Мосбахер.

The V Corps Forward Headquarters @V_Corps_ officially established in Poznań .

- - -

V Corps’ responsibilities will include command and control of assigned units in support of @USArmyEurope and U.S. European Command. pic.twitter.com/QE5q6CkQAU — Poland MOD (@Poland_MOD) November 20, 2020

Напомним, в августе этого года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали договор о расширении военного сотрудничества. Документ предусматривает, что в Польше создадут выдвинутое командование V корпуса армии США, куда прилетит еще 1000 американских солдат.