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В Польше открылось командование армейского корпуса США: Единственная подобная структура в Европе

Военные сухопутных сил США в Загане, Польша AP

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между США и Польшей

В польском городе Познань открылось командование армейского корпуса Соединенных Штатов Америки, где на ротационной основе будут находиться до 200 военных. Об этом сообщают Голос Америки и официальная Twitter-страница V корпуса Сухопутных сил США. 

Как отмечается, передовой штаб в Польше заработает в полную силу в ноябре 2021 года. Миссия V корпуса будет включать командование и контроль за ротационными подразделениями в поддержку командования силами США в Европе.

"Передовой штаб будет очень важным для воплощения этих задач", - отметили в Командовании силами США в Европе.

 

"Для нас честь стоять бок о бок с нашими польскими союзниками", - заявил генерал-майор США Терренс Маккенрик во время торжественной церемонии в Познани 20 ноября.

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Также событие прокомментировала посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджет Мосбахер. По ее словам, создание передового штаба V Корпуса в Польше станет важным шагом развития не только двусторонних отношений, но и укрепит безопасность в Европе.

 

"Сегодня мы объявляем о создании передового штаба V Корпуса. Это еще сблизит наши военные силы и обеспечит лучшую интеграцию и оптимизацию на следующие годы и десятилетия. Это действительно выдающееся событие, которое приближает нас к достижению стратегических и оперативных целей в регионе и вне его", - заявила Мосбахер.

 

Напомним, в августе этого года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали договор о расширении военного сотрудничества. Документ предусматривает, что в Польше создадут выдвинутое командование V корпуса армии США, куда прилетит еще 1000 американских солдат.

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