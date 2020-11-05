В Польше открыли временную больницу на стадионе, есть первый пациент

Стадион в Варшаве Фото из открытых источников

Такие временные заведения появятся в большинстве городов

В Варшаве открыли временную больницу на Национальном стадионе. Туда был доставлен первый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает "Польское радио".

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в большинстве городов появятся временные госпитали для больных коронавирусом.

"Мы постоянно размышляем над возможностью создания новых медицинских учреждений. Мы не жалеем ни сил, ни средств. Весь государственный бюджет будет потрачен на помощь гражданам", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что с субботы, 7 ноября, в Польше в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации начнут действовать новые карантинные ограничения.