В Польше открыли самый глубокий в мире бассейн. Фото

Глубина бассейна типа Deepspot достигает 45 метров 70 см.

Самый глубокий бассейн Фото из открытых источников

В населенном пункте Мщонова вблизи Варшавы 21 ноября открыт самый глубокий и современный в мире бассейн. Водное сооружение оборудовано подводными тоннелями и гостиничными комнатами на глубине 5 метров, сообщает Укринформ со ссылкой на Onet.pl.

В бассейне устроены "пятиэтажные" пещеры со сталактитами отделка сооружения стилизованное под храмы майя. Также тоннель, как в африканаріумах, и гостиничные номера на глубине 5-ти метров под водой, окна которых выходят в бассейн и подводную трубу длиной 45 метров.

Самый глубокий бассейн Фото из открытых источников

Бассейн Deepspot под Варшавой наполнен 8 тыс. куб. м воды, равной наполнению 27-ми обычных 25-метровых бассейнов. Стены основной части бассейна должны выдержать давление воды весом 50 тонн.

Самый глубокий бассейн Фото из открытых источников

В мире есть только два бассейна такого типа: бельгийский Nemo33 вблизи Брюсселя глубиной 33 метра (открыт в 2004 году) и Y-40 Deep Joy вблизи итальянской Падуе глубиной 42,15 метра (открыт в 2014 году).

Самый глубокий бассейн Фото из открытых источников

Стоимость инвестиции составила 40 млн злотых (более 8,5 млн евро).

Новости по теме: В США водитель неудачно припарковался прямо в бассейн

Ранее Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации по работе бассейнов на период карантина.