В Польше ограничили право женщин на аборт, сделав его почти невозможным

Польша со 2 сентября сократила срок самоизоляции после пересечения границы Фото из открытых источников

Речь идет об отмене закона, который позволял делать аборты в случаях врожденных пороков плода

Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, что позволяет прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, отныне такая процедура в стране запрещена, и в большинстве случаев женщинам придется вынашивать нежелательных детей.

Как отмечает издание, в католической Польше самое жесткое законодательство относительно абортов в Европе. Закон, объявлен антиконституционным, со скрипом приняли в 1993 году как компромисс, что также позволял аборт в случае, если беременность угрожает жизни и здоровью матери, или беременность стала результатом изнасилования или другого незаконного действия.

Отмечается, что около 98% абортов в Польше делают именно из-за врожденных пороков.

Решение суда последовало после того, как депутаты от правящей партии "Право и справедливость" объявили, что прерывать беременность даже в случае серьезных пороков плода является нарушением Конституции, по которой в защите нуждается каждая жизнь.

Правозащитные инициативы Amnesty International, Center for Reproductive Rights и Human Rights Watch заявили о правительственную атаку на права женщин и назвали назначение большинства судей правящей партией "подрывом независимости судебной власти и верховенства права".

Последний раз "Право и справедливость" пыталась ограничить право на аборт в 2016 году, но тогда их инициатива вызвала массовое общественное недовольство, которое назвали "черный протест".

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Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии был принят закон о декриминализацию абортов и легализацию однополых браков.