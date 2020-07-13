В Польше объявили окончательные результаты президентских выборов: Дуда остается на второй срок

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Анджей Дуда победил с отрывом в 2%

По результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия Польши.

Как отмечается, за оппонента Дуды, представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, отдали голоса 48,97% избирателей. Таким образом, разрыв между результатами кандидатов составил чуть более 2%, или чуть более 422 тыс. из почти 20,5 млн голосов.

Явка на выборах 12 июля составила 68,18%, что стало рекордом за историю выборов в независимой Польше.

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Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше победу одержал действующий лидер Анджей Дуда, который собрал 43,50% голосов избирателей. В свою очередь оппозиционный кандидат получил 30,46% избирательной поддержки.