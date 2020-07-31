В Польше обезглавили памятник маршала Рокоссовского
Полиция разыскивает остальные элементы скульптуры
В городе Легница вандалы украли и обезглавили памятник маршала Константина Рокоссовского. Об этом пишет LCA.pl.
Сообщается, что неизвестные похитили скульптуру в ночь на 30 июля с городского кладбища, а уже днем Рососсовского обнаружили без головы в поле.
На данный момент полиция разыскивает остальные элементы скульптуры и самих вандалов.
Отметим, Константин Рокоссовский является советским и польским военачальником, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Единственный в истории СССР маршал двух стран: маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949).
Напомним, ранее на окраине города Попасная Луганской области вандалы испортили краской памятные знаки. Они посвящены военным, которые погибли там во время исполнения служебных обязанностей.