В Польше обезглавили памятник маршала Рокоссовского

Полиция разыскивает остальные элементы скульптуры

Памятник маршала Рокоссовского Фото из открытых источников

В городе Легница вандалы украли и обезглавили памятник маршала Константина Рокоссовского. Об этом пишет LCA.pl.

Сообщается, что неизвестные похитили скульптуру в ночь на 30 июля с городского кладбища, а уже днем Рососсовского обнаружили без головы в поле.

На данный момент полиция разыскивает остальные элементы скульптуры и самих вандалов.

Памятник маршала Рокоссовского Фото: Фото из открытых источников Памятник маршала Рокоссовского Фото: Фото из открытых источников

Отметим, Константин Рокоссовский является советским и польским военачальником, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Единственный в истории СССР маршал двух стран: маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949).

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Напомним, ранее на окраине города Попасная Луганской области вандалы испортили краской памятные знаки. Они посвящены военным, которые погибли там во время исполнения служебных обязанностей.