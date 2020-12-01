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В Польше Объединение мусульман сделало на своем календаре Крым "росийским"

Фото из открытых источников

В издании были изображены мечети на территории Крыма

Объединение мусульман Польши опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с изображением мечетей в аннексированном Крыму, который обозначили как территорию Российской Федерации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

"Искренне надеюсь, что это нецелевое действие, акт неинформированного редактора, который издательство просто пропустило в спешке. Я направляю запрос на разъяснение в Высший мусульманский колледж", - написал Усейнов и призвал разобраться с этой ситуацией. 

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Как отмечается, в календаре использовали изображения мечетей в Феодосии, Бахчисарае, Старом Крыму и Симферополе с подписью "Российская Федерация".

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Напомним, ранее стало известно, что из-за привлечения к сооружению оперного театра в оккупированном Севастополе Украина планирует ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau.

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