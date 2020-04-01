В Польше не откажутся от президентских выборов в мае из-за COVID-19: Поляки будут голосовать по почте

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Во вторник правящая партия "Право и справедливость" (PiS) подала законопроект о внесении поправок к закону о выборах

В Польше нынешнее правительство во главе Матеушем Моравецьким, а также правящая партия "Право и справедливость" не намерены отказываться от назначенных на 10 мая выборов президента из-за коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник "Право и справедливость" (PiS) подала законопроект о внесении поправок, которые позволяли бы голосовать по почте.

"Каждый избиратель, который придерживается формальных требований, сможет голосовать без необходимости лично ходить в кабину для голосования. Правила будут применяться только один раз, во время президентских выборов 2020 года", - говорится в законопроекте.

Впрочем, у такой инициативы есть множество критиков. Один из них, комиссар по правам человека Польши Адам Боднар считает, что выборы могут представлять угрозу здоровью и безопасности избирателей в случае их проведения. Кроме того, недавние опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство поляков хотят, чтобы выборы были отложены.

Сейчас на голосование по почте имеют право только поляки старше 75 лет или лица с определенными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что правительство Польши вводит ограничения на свободное движение. Теперь запрещено выходить из дома, за исключением необходимых ситуаций, когда нужно идти на работу, в магазин, в аптеку или с собакой на прогулку.