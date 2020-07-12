В Польше начался второй тур выборов президента

Анджей Дуда и Рафал Тшасковский Фото из открытых источников

Избирателей не пускают на участки без масок

В воскресенье, 12 июля, в Польше началось голосование в втором туре президентских выборов, в котором за высший государственный пост сражаются действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом сообщает ЕП.

Как отмечается, избирательные участки открылись в семь утра и будут работать до 9 вечера. Заметим, из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 выборы президента проходят в санитарном режиме, а участки граждан не пускают без защитных масок.

К слову, Дуда накануне второго тура предложил внести в Конституцию изменение, которое запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей. По данным издания, политик подписал проект конституционной поправки, которая поступит в Сейм.

Новости по теме: Польша проверит факты возможного вмешательства Германии в выборы президента

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше победу одержал действующий лидер Анджей Дуда, который собрал 43,50 процентов голосов избирателей.

В свою очередь оппозиционный кандидат получил 30,46 процентов виборської поддержки.

По данным последнего опроса, в лидеры вырвался Тшасковский, который обошел Дуду с минимальным отрывом. В частности, политика поддержали 47,4 процентов опрошенных. Тогда как за Дуду готовы были проголосовать 45,7 процентов респондентов.