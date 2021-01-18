На Качиньского подали жалобу за нарушение карантинных ограничений во время религиозной службы

Ярослава Качицкого обжалуют за отсутствие маски во время мессы за его матерью Фото PAP / Piotr Polak

Он снял маску и нарушил социальную дистанцию

Члены союза молодежи пожаловались на лидера польской провластной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского из-за нарушения им установленных карантинных норм во время заупокойной службы его матери. Об этом сообщает Onet.

Как отмечается, 16 января в 18:00 в церкви Всех Святых в Стараховицах состоялась торжественная месса за матерью Качиньского Ядвигой. На ней присутствовали и другие политики: Кшиштоф Липец, Анна Крупка, Магдалина Зеле и Збигнев Дуда. Всех их обвиняют в несоблюдении социальной дистанции и масочного режима.

"Из фотогалереи ясно, что люди, находящиеся в месте религиозного культа, не придерживались действующих норм. Более того, указ позволяет лишь религиозным людям оставаться в церквях, не закрывая рта и носа - в фотогалерее мы видим, что господин Ярослав Качиньский не придерживался этого правила ", - отметили члены союза.

При этом добавляется, что активисты хотят наказать всех политиков, причастных к субботней мессе в соответствии с действующим законодательством.

"С целью защиты здоровья и жизни людей, а также важного социального интереса, что оказывается необходимостью обеспечения надлежащей защиты здоровья и жизни посторонних лиц, а также статье 165 Уголовного кодекса согласно конституционного равенства перед законом (статья 32 Конституции Польши), мы просим наказать людей, которые на то время находились в вышеупомянутой церкви и не придерживались действующих норм и правового порядка, как это предусмотрено действующим законодательством ", - подчеркнули они.

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