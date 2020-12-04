В Польше количество больных COVID-19 превысило отметку 1 млн человек, - ВОЗ

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Польша попала в список 15 стран, где обнаружили 1 млн случаев болезни

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Польше количество больных коронавирусом COVID-19 превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные дашборда ВОЗ.

Как отмечается, по состоянию на вечер 3 декабря в стране зафиксировано 1 013 747 случаев COVID-19, а также 18 208 летальных случаев.

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Следует заметить, что пиковое увеличение больных пришлось на середину ноября, тогда за неделю с 9 по 15 ноября заболели 169 478 человек. Больше всего летальных случаев в Польше зарегистрировали в конце месяца (23-29 ноября) - 3 459.

Согласно данным ВОЗ, в настоящее время Польша вошла в список 15 стран, где количество инфицированных превысило один миллион человек.

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Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 15 131 больного.