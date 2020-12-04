live
Новости » Мир Читати новину українською

В Польше количество больных COVID-19 превысило отметку 1 млн человек, - ВОЗ

Фото из открытых источников

Польша попала в список 15 стран, где обнаружили 1 млн случаев болезни

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Польше количество больных коронавирусом COVID-19 превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные дашборда ВОЗ.

Как отмечается, по состоянию на вечер 3 декабря в стране зафиксировано 1 013 747 случаев COVID-19, а также 18 208 летальных случаев.

Новости по теме: ВОЗ обновила рекомендации относительно использования медицинских и тканевых масок

Следует заметить, что пиковое увеличение больных пришлось на середину ноября, тогда за неделю с 9 по 15 ноября заболели 169 478 человек. Больше всего летальных случаев в Польше зарегистрировали в конце месяца (23-29 ноября) - 3 459.

Согласно данным ВОЗ, в настоящее время Польша вошла в список 15 стран, где количество инфицированных превысило один миллион человек.

Новости по теме: Что нельзя делать при положительном тесте на COVID-19: Рекомендации врача

Напомним, по состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 15 131 больного.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Харькове школьник на уроке набрал в рот антисептик и устроил фаер-шоу. Видео Подросток, которого друзья подожгли для соцсетей, рассказал детали инцидента Под Запорожьем дети подожгли сверстника ради "крутого видео" Пожар на "Барабашово" в Харькове расследуют как поджог
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Локдауну быть? Внешнее управление | Ток-шоу
Антон Геращенко | Карантинные запреты и реформирование полиции |
Протесты предпринимателей. Коронавирус в Украине. Укроборонпром расформируют | Детали дня | 03.12.20
Ссора Порошенко с ветераном АТО. Гимн Венгрии на Закарпатье. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Скандал в одесской больнице.
Светлана Крюкова | Ток-шоу