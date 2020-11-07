В Польше хотят упростить трудоустройство для иностранных врачей

Польша упрощает трудоустройство для врачей из-за рубежа Фото из открытых источников

Медики из-за рубежа смогут работать в стране под наблюдением польских врачей

В Польше начали работу над законопроектом, который имеет целью упростить трудоустройство для врачей и других медицинских работников из стран вне Европейского союза. Об этом сообщает "Польское радио".

Так, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что иностранные медики интересуются работой в польской системе здравоохранения.

"Прежде всего этот законопроект не предназначен для какой-то конкретной страны. Он предназначен для медицинского персонала из стран из-за пределов ЕС", - отметил Дворчик.

По его словам, те врачи или медицинский персонал, которые приезжают в Польшу, смогут работать здесь под надзором польских врачей. Однако, зарплата этих лиц будет меньше.

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Отмечается, что первые облегчения трудоустройства иностранцев в польской службе охраны здоровья вступят в силу после подписания президентом нового закона. Также сейчас на этапе межведомственных консультаций находятся другие возможные облегчения.

Напомним, с сегодняшнего дня, 7 ноября, в Польше начали действовать новые карантинные ограничения, которые ввели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Таким образом местные власти постараются остановить стремительное распространение коронавируса COVID-19.